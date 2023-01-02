Canlı yayında tarih verdi: İşte AKP MKYK'da konuşulan seçim tarihi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Seçimler 18 Haziran'dan önceye çekilebilir ama bu erken seçim denebilecek kadar erken bir tarih olmayacak' açıklaması sonrası TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP MKYK'da konuşulan tarihi açıkladı.

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Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık kısa bir süre kalmışken; siyasette erken seçim tartışmaları da şiddetlendi. 

''ÖNE ÇEKİLEBİLİR''

Bugün partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Seçimler 18 Haziran'dan önceye çekilebilir ama bu erken seçim denebilecek kadar erken bir tarih olmayacak' ifadelerini kullandı.

AKP'li Çelik'ten erken seçim açıklamasıAKP'li Çelik'ten erken seçim açıklamasıSiyaset

TARİH VERDİ 

Çelik'in açıklamaları sonrası TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP MKYK konuşulan seçim tarihini duyurdu. 

Gürel 14 Mayıs tarihinde seçim yapılacağı yönündeki bilgisini ''AK Parti MYK’da bugün Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapmış. Kesin olmamakla beraber genel mutabakat 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var'' ifadeleri ile duyurdu. 

AKP'li Dağ'dan erken seçim açıklaması: 18 Haziran dışında kararımız yokAKP'li Dağ'dan erken seçim açıklaması: 18 Haziran dışında kararımız yokSiyaset
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