AKP'li Çelik'ten erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin konular hakkında konuşan Çelik, kendisine yöneltilen erken seçim sorusuna yanıt verdi.

Seçimlerden 18'i Haziran'dan öncesine çekilebileceğini belirten Çelik, ''Bizim irademiz 18 Haziran'da yapılması yönünde. Ancak 18'inde yapılmasının sorunları olabilir. Ülkemizde hareketliliğin yaşandığı bir dönem olduğu için bir değerlendirme yapılıyor. Ancak bu erken seçim değerlendirmesi yönünde bir değişiklik olmayacak. Biraz daha geriye çekilmesi ile ilgilidir'' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

''Türk siyasetini felç eden, her zaman içeriden sabote eden, içeriden suikast girişimleri düzenleyen yaklaşım, sürekli olarak sistem tartışmaları yaptığımızda, siyaset üretmeye çalıştığımızda rejim krizi üretmek için kurumsallaşmış bazı yapıların olmasıydı.

''TÜRKİYE'NİN REJİM PROBLEMİ YOKTUR''

TBMM'de bir yasa görüşürsünüz, tarım, sanayiyle ilgili, onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Hukuku hepimizin şemsiyesi olmaktan çıkararak bir siyasi kamçı gibi kullanmaya çalışırlar. Halbuki Türkiye'nin kendi kendiyle rejim problemi yoktur.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna'da ufukta kalıcı bir ateşkes görünmüyor. Önümüzde uzun bir Soğuk Savaş'ın olduğunu söyleyebiliriz.

Eski dünyanın dikişlerinin çözüldüğünü ama yeni dünyanın doğamadığını, bütün kaos içerisinde güçlülerin zayıfları ezdiği tablonun devam ettiğini görüyoruz. Bütün bu soğuk savaş tablosu içerisinde Türkiye'nin diplomatik denge ve performansı, Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür.

SURİYE İLE GÖRÜŞME

Türkiye Suriye’nin reform yapması için irade ortaya koydu. Türkiye her zaman Suriye halkının tamamından yana olmuştur.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumları gördük. Bunların hiç birine itibar edilmemeli. Bir ölüm üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar var bu ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. ''