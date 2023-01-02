Selahattin Demirtaş'tan AYM Başkanı'na 'konuşma' çağrısı: 'Hesap sorulacağını bilmenizi istiyoruz'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

''AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET EDİYORUM''

13 Şubat'ta görev süresi sona erecek Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a seslenen Demirtaş, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ı, görev süresi dolmadan açıklama yapmaya davet ediyorum. Anayasa’nın 138. maddesine aykırı şekilde, iktidar tarafından bugüne kadar size hiç telkinde bulunuldu mu, baskı yapıldı mı?'' ifadelerini kullandı.

''İHLAL YOK DEDİNİZ, AİHM'DEN DÖNDÜ''

AYM'nin Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın ihlal başvurularını reddettiğini ancak 'ihlal' kararlarının AİHM'den döndüğünü hatırlatan Demirtaş, ''AİHM kararlarının uygulanmamasına yıllardır sessiz kalıyor, başvurularımızı da karara bağlamıyorsunuz. Baskı gördünüz mü, tehdit edildiniz mi?'' diye yazdı.

ARSLAN'A ZOR SORULAR

Demirtaş paylaşımlarının devamında Zühtü Arslan'a şu soruları yöneltti:

''HDP kapatma davası ve hazine yardımına tedbir konulması hususlarında mahkemenize baskı yapıldı mı? Telkin ya da tehdit aldınız mı?

Benim son tutukluluk başvurum üç buçuk yıldır önünüzde bekliyor. Karar vermemeniz için size baskı yapıldı mı? Halen vermediğiniz kararlar ve verdiğiniz yanlış kararlarla tek adam rejiminin inşasında rol aldığınızın, vebale girdiğinizin farkında mısınız?

Kavala ve Gezi dosyalarında verdiğiniz ve vermediğiniz kararlar nedeniyle yol açtığınız yıkımın, adaletsizliğin farkında mısınız? Vicdanınız rahat mı, huzur içinde uyuyabiliyor musunuz?

Sayın Zühtü Arslan, yarın bir gün emekli olduktan sonra konuşmaktansa gerçekleri şimdiden açıklayarak, son anda bile olsa onurlu bir duruş göstermeyi düşünüyor musunuz?''

''HESAP SORULACAĞINI BİLMENİZİ İSTİYORUZ''

Demirtaş son olarak ise ''Sayın AYM Başkanı, biz burada rahat uyuyoruz çünkü suçsuzuz, vicdanımız rahat. Hiçbirinize hakkımızı, milyonlarca insanın hakkını helal etmiyoruz ve günü geldiğinde tüm kumpas davalarının sorumlularından, hukuk önünde hesap sorulacağını bilmenizi istiyoruz'' ifadelerini kullandı.