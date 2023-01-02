Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu makamında ağırladı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

DAVUTOĞLU, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak’taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret edecek.

'RAHATSIZLIK' SORUSUNA YANIT

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA