Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu makamında ağırladı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın 5 Ocak'taki toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Altılı Masa’nın 5 Ocak’taki toplantısı öncesinde bugün parti genel merkezindeki makamında ağırladı.
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
DAVUTOĞLU, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEK
Davutoğlu, 5 Ocak’taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret edecek.
'RAHATSIZLIK' SORUSUNA YANIT
Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.
Kaynak: ANKA
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