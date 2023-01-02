Tabloyu ortaya koyacak rakamlar açıklanacak mı? Bakanlara 'çocuk istismarı' soruları

Türkiye'deki çocuk istismarı vakaları infial yaratırken CHP Milletvekili Alpay Antmen, doğum yapan çocuklar ve çocuk istismarından tutuklanan kişileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

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Tabloyu ortaya koyacak rakamlar açıklanacak mı? Bakanlara 'çocuk istismarı' soruları

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin ailenin bilgisi dahilinde evlilik adı altında yıllarca istismar edilmesinin Türkiye'de yarattığı infial sürerken Mersin Anamur’da Mersin’in Anamur ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunun köyün imamı, iki eniştesi ve bir komşuları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen kamuoyuna duyurduğu istismar iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Alpay Antmen, Meclis Başkanlığına verdiği soru önergelerinde “çocuğa yönelik istismar nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır? Bunların sonuçları ne olmuştur? Kaç kişi tutuklanmış kaçı serbest bırakılmıştır?” sorularını yöneltti.

CHP’li Alpay Antmen'in soru önergelerinde yer alan sorular şöyle oldu:

* 2017 Ocak ila 2023 Ocak ayları arasında geçen sürede; 18 yaşın altında olan kaç kişinin doğum yaptığı tespit edilmiştir?

 * Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; belirtilen tarihler arasında hangi illerde kaç 18 yaş altındaki kişi doğum yapmıştır? 18 yaş altında doğum yaptığı tespit edilenlerin yaş dağılımı nedir?

 * Bahsi geçen tarihler arasında doğum yapan bu kişilerin kaçı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı; kaçı değildir?

 * 2017 Ocak ila 2023 Ocak ayları arasında geçen sürede yıllar ayrı ayrı belirtilmek üzere; çocuğa yönelik istismar nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır? Bunların sonuçları ne olmuştur? Kaç kişi tutuklanmış kaçı serbest bırakılmıştır?

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