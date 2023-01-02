RTÜK üyesi dilekçe verdi: Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürleri hakkında inceleme başlatıldı
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayında ettiği küfürlerin incelenmesi için Üst Kurul'a dilekçe verdiğini duyurdu. Taşçı'nın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlü sözlerinin incelenmesi için dilekçe verdiğini duyurdu.
Taşcı, "O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim" dedi.
RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
İlhan Taşçı'nın paylaşımının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında küfürlü sözlerin paylaşılması hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır" diye yazdı.