Malatya'da deprem

AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.55 kilometre olarak kaydedildi.

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Malatya'da deprem

6 Şubat'taki depremin yarasını sarmaya çalışan Malatya, son günlerde yeni depremlerle sarsılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.13'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin 7.55 kilometre altında meydana geldi.

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