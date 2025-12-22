AFAD Duyurdu: Bolu'da Deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 14.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu: Bolu'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu'da bugün 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 14.37'de gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Sarsıntının derinliği 8.43 kilometre olarak kayda geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bolu Deprem AFAD
Son Güncelleme:
Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek? Başsavcılık'tan Açıklama Geldi Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek?
Güllü'nün Ölümünde Dikkat Çeken Ayrıntı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinden İlk Kez Konuştu! Ortalık Karıştı Güllü'nün Ölümünde Dikkat Çeken Ayrıntı! Cezaevinden Gelen Sözler Ortalığı Karıştırdı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu
Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor! 1979’dan Bu Yana En Güçlü Yılını Yaşıyor