AFAD Duyurdu: Bolu'da Deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 14.37'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bolu'da bugün 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 14.37'de gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Sarsıntının derinliği 8.43 kilometre olarak kayda geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-12-22
Saat:14:37:12 TSİ
Enlem:40.80417 N
Boylam:31.89111 E
Derinlik:8.43 km
Detay:https://t.co/ZzxrakY0Pz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: