AFAD Duyurdu... Antalya'da Deprem

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu... Antalya'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin birçok bölgesinde art arda sarsıntılar kaydedilirken, son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan deprem, zeminden 50.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD Duyurdu! Hatay'da Korkutan DepremAFAD Duyurdu! Hatay'da Korkutan DepremGüncel
Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Marmara İçin Korkutan Açıklama: 'Deprem Öne Çekilmiş Olabilir'Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Marmara İçin Korkutan Açıklama: 'Deprem Öne Çekilmiş Olabilir'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Deprem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Adli Kontrol' Vurgusu! 'Tutuklama Son Çare Olmalı' Feti Yıldız'dan 'Adli Kontrol' Vurgusu! 'Tutuklama Son Çare'
Dünya Rock Devleri 2026’da İstanbul Sahnesinde Dünya Rock Devleri İstanbul Sahnesinde
ÇOK OKUNANLAR
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı
Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti