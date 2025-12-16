AFAD Duyurdu... Antalya'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkenin birçok bölgesinde art arda sarsıntılar kaydedilirken, son olarak Antalya'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11’de merkez üssü Aksu ilçesi olan deprem, zeminden 50.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA