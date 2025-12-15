AFAD Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem

AFAD, Hatay'da saat 12.20de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem
Hatay'ınmerkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

