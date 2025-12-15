AFAD Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem
AFAD, Hatay'da saat 12.20de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hatay'ınmerkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: