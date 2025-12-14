Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Marmara İçin Korkutan Açıklama: 'Deprem Öne Çekilmiş Olabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Science dergisinde yayımlanan ve "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadelerinin yer aldığı bilimsel çalışmaya ilişkin Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz değerlendirmelerde bulundu.

Araştırmada, 2011, 2012 ve 2019 yıllarındaki depremler ile nisan ayında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının birlikte ele alındığı belirtildi. Bu sismik hareketliliğin, İstanbul’da 7,0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olasılığını artırabileceği vurgulandı. Bilim insanları, depremin kesin zamanının öngörülemeyeceğini ancak riskin devam ettiğini ifade etti. Çalışmada ayrıca, İstanbul’da 6.0’dan büyük bir depremin ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısı yer aldı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuyla ilgili olarak NTV canlı yayınında çalışmayı değerlendirdi.

‘İSTANBUL DEPREMİNİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR’

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük İstanbul depreminin zamanlamasını öne çekmiş olabileceğini dile getirdi. Bu depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların doğu yönünde ilerlediğini belirten Tüysüz, söz konusu hareketin Adalar ve Avcılar açıklarında bulunan kilitli faylar üzerinde ek stres oluşturduğunu söyledi.

'OLMAYACAK' SÖYLEMLERİNE KARŞI ÇIKTI

Tüysüz, sosyal medyada sıkça dile getirilen “Marmara’da deprem olmayacak” yönündeki iddiaların bilimsel bir dayanağının bulunmadığını vurguladı. Marmara Bölgesi’nde yaşanan son büyük depremin 1766 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Tüysüz, artçı depremlerin doğuya doğru ilerlemesinin bölgede yeniden stres birikimine işaret ettiğini ifade etti.

‘BÜYÜK DEPREME MUTLAKA HAZIRLANMALI’

İstanbul’un büyük bir depreme karşı mutlaka hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Okan Tüysüz, kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin bina bulunduğunu söyledi. Kentsel dönüşümün önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını belirten Tüysüz, toplumun deprem öncesi ve sonrası süreçlere yönelik bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenli tatbikatların hayata geçirilmesinin de hayati önemde olduğunu dile getirdi.

MARMARA KIYISINDAKİ YERLEŞİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan bölgelerin daha şiddetli sarsıntılar yaşayabileceğine dikkat çeken Tüysüz, özellikle eski dere yatakları ile zemin yapısı zayıf alanlarda yapı kalitesinin kritik önem taşıdığını söyledi. Tüysüz, bu bölgelerde yapılacak her türlü yapılaşmada zemin etütlerinin ve mühendislik hizmetlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: NTV