Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti

Hülya Avşar’ın jüri üyesi olduğu “Yıldız De Bana” programının erken final yapmasının ardından ödeme krizi yaşanmıştıı. Bölüm başı ücretini alamadığını öne süren Avşar mahkemeye başvurdu. Taraflar arasında sağlanan uzlaşmayla dava sona erdi

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2023 yılında jüri üyesi olarak yer aldığı “Yıldız De Bana” adlı program için bir yapım firmasıyla sözleşme imzaladı. Avşar’ın bölüm başına 250 bin TL kazanması kararlaştırılan program, yalnızca dört bölüm yayınlandıktan sonra ekranlara veda etti.

AVŞAR SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Programın erken final yapmasının ardından taraflar arasında ödeme krizi yaşandı. Hülya Avşar, dördüncü bölüm itibarıyla kendisine ödenmesi gereken toplam 550 bin TL’nin defalarca hatırlatılmasına rağmen hesabına yatırılmadığını belirterek hukuki süreç başlattı. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, yalnızca 450 bin TL ödeme yapıldığını, kalan tutarın ise ödenmediğini ifade ederek icra talebinde bulundu.

Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti - Resim : 1

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapım şirketi savunmasında tüm ödemenin yapıldığını ileri sürerken, Avşar bu iddiayı reddetti. Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Uzlaşmanın ardından Hülya Avşar, açtığı davadan vazgeçti.

