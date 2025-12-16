Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2023 yılında jüri üyesi olarak yer aldığı “Yıldız De Bana” adlı program için bir yapım firmasıyla sözleşme imzaladı. Avşar’ın bölüm başına 250 bin TL kazanması kararlaştırılan program, yalnızca dört bölüm yayınlandıktan sonra ekranlara veda etti.

AVŞAR SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Programın erken final yapmasının ardından taraflar arasında ödeme krizi yaşandı. Hülya Avşar, dördüncü bölüm itibarıyla kendisine ödenmesi gereken toplam 550 bin TL’nin defalarca hatırlatılmasına rağmen hesabına yatırılmadığını belirterek hukuki süreç başlattı. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, yalnızca 450 bin TL ödeme yapıldığını, kalan tutarın ise ödenmediğini ifade ederek icra talebinde bulundu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapım şirketi savunmasında tüm ödemenin yapıldığını ileri sürerken, Avşar bu iddiayı reddetti. Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında anlaşma sağlandı. Uzlaşmanın ardından Hülya Avşar, açtığı davadan vazgeçti.

