Dünya Rock Devleri 2026’da İstanbul Sahnesinde

İstanbul, 2026 yılında dünya müziğinin önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Biletinial tarafından yapılan açıklamaya göre, rock müziğin efsanevi sanatçıları ve özel projeler, gelecek yıl İstanbul’un farklı sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak.

PATTİ SMİTH YILLAR SONRA İSTANBUL’DA

Rock müziğin ikonik isimlerinden Patti Smith, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’a geliyor. Kariyeri boyunca "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi unutulmaz şarkılara imza atan, aynı zamanda "Just Kids" kitabıyla edebiyat dünyasında da kendine yer edinen sanatçı, 17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman’da sahne alacak.

Smith’e konserde, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith’ten oluşan grubu eşlik edecek. Sanatçı, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra şiirsel performanslarından da örnekler sunacak.

CHRİS ISAAK HARBİYE’DE SAHNEYE ÇIKACAK

Amerikalı müzisyen Chris Isaak, 20 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. "Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did a Bad, Bad Thing" gibi şarkılarıyla tanınan Isaak, 40 yılı aşan kariyerinden seçkiler seslendirecek.

Grammy adaylığı bulunan sanatçının eserleri, "Eyes Wide Shut" ve "Blue Velvet" gibi sinema filmlerinde de yer almıştı. Konserde Isaak’ın hem romantik hem de rock ağırlıklı repertuvarı dinleyicilerle buluşacak.

BEAT PROJESİ İSTANBUL’A GELİYOR

Rock müziğin deneysel yüzünü temsil eden “BEAT” projesi de 2026 yazında İstanbul’da sahne alacak. Eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin’in yanı sıra gitarist Steve Vai ve Tool grubunun davulcusu Danny Carey’nin yer aldığı proje, 11 Temmuz 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyici karşısına çıkacak.

Grup, King Crimson’ın 1980’li yıllara damga vuran "Discipline", "Beat" ve "Three of a Perfect Pair" albümlerindeki eserleri modern bir yorumla sahneye taşıyacak.

BİLETLER SATIŞTA

Patti Smith, Chris Isaak ve BEAT projesinin İstanbul konserlerinin biletleri, Biletinial platformu üzerinden müzikseverlerin erişimine açıldı.

Kaynak: AA