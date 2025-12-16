Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında 2025 yılına ait Vergi Yüzsüzleri listesini kamuoyuyla paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan listede, 5 milyon lira ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükellefler isim isim yer aldı. Listede bazı şirketlerin ve kişilerin milyarlarca lirayı bulan borçları öne çıktı.

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2024 yılı eylül ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirlenen tutarın üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin bilgileri vergi dairelerine asılmaya ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Uygulama, kamuoyunda “Vergi Yüzsüzleri” listesi olarak biliniyor.

ZİRVEDE TANIDIK İSİM

İstanbul Defterdarlığı verilerine göre listenin ilk sırasında, Can Holding bünyesindeki sigara şirketleri yer aldı. Özellikle TURKTAB tütün mamulleri, yaklaşık 4 milyar liralık vergi borcuyla listenin başını çekti. TURKTAB Toptan Tütün şirketinin borcu ise 1 milyar 344 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

CAN HOLDİNG VE BAĞLI ŞİRKETLER

Can Holding’e bağlı diğer şirketler de listede üst sıralarda yer aldı. TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin devlete olan vergi borcunun 625,4 milyon lira olduğu açıklandı.

UZAN AİLESİ LİSTEDE

Vergi Yüzsüzleri listesinde Uzan ailesi de dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Cem Uzan ve Kemal Uzan’ın yanı sıra İmar Bankası’na ait bazı şubeler de listede bulunuyor. Cem Uzan’ın vergi borcunun 1 milyar lirayı aştığı bildirildi.

FETÖ FİRARİLERİ DE YER ALDI

Listede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına ait şirket ve isimler de yer aldı. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Feza Gazetecilik’in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar ve Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

TOSUNCUK VE ŞİRKETLERİ

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla tanınan ve “Tosuncuk” olarak bilinen Mehmet Aydın’ın şirketleri de Vergi Yüzsüzleri listesinde üst sıralarda yer aldı. Kayyım atanan Fame Game şirketinin 750 milyon lira, Çiftlik Bilgi İşlem şirketinin ise 626 milyon lira vergi borcu olduğu açıklandı.

GEÇEN YIL DA ZİRVEDE AYNI ŞİRKET VARDI

Vergi Yüzsüzleri listesi, beş yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl kamuoyuna açıklanmıştı. 2024 yılının kasım ayında yayımlanan listede, 36 bin 806 mükellefin 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olduğu duyurulmuş, listenin zirvesinde yine TURKTAB Tütün yaklaşık 3 milyar liralık borçla yer almıştı.

Kaynak: Sabah