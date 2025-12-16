Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025 yılının sonuna yaklaşılırken kamu personelinin maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında görev yapan personelin aylıklarına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Yerlikaya, amaçlarının aynı görevi yapan personel arasında oluşan ücret farklarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, iç güvenlik alanındaki personelin özlük haklarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

MAAŞLARDA DENGELEME ÇALIŞMASI

Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında benzer görevleri üstlenen personelin maaşları arasında denge kurulmasına yönelik bir hazırlık yapıldığını belirtti. Yerlikaya, “İç güvenlik hizmeti yürüten ve aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde denge sağlanmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF AYNI GÖREVE AYNI ÜCRET

Planlanan düzenlemenin, kurumlar arasındaki maaş farklarını azaltarak ücret adaletini güçlendirmesi hedefleniyor. Son dönemde güvenlik personelinin maaş ve özlük hakları kamuoyunda sıkça tartışılırken, bu adımın önemli bir iyileştirme olması bekleniyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK

Çalışmanın kapsamı ve takvimi henüz netlik kazanmadı. Ancak düzenlemenin torba yasa ya da ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikle hayata geçirilmesi öngörülüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacağı belirtiliyor.

POLİSLER İÇİN YENİ UYGULAMALAR

Yerlikaya, polis teşkilatına yönelik hayata geçirilen yeni düzenlemelere de değindi. 2025 yılı Mart ayında “Görev Puanı” sisteminin devreye alındığını hatırlatan Bakan, bu sistemle atama ve yer değiştirme süreçlerinin daha şeffaf ve hakkaniyetli hale geldiğini söyledi.

ATAMALARDA YENİ DÖNEM

Eş durumu ve mazeret atamalarının artık yılda iki kez yerine her ay yapılmaya başlandığını ifade eden Yerlikaya, bu uygulamanın süreceğini kaydetti. Ayrıca 2026 yılındaki genel atama döneminde “zorunlu ikinci şark” uygulamasının tebligatla gönderilmeyeceğini açıkladı.

TEŞKİLAT KANUNU VE STANDART KADRO

Emniyet Teşkilat Kanunu’na ilişkin yeni bir hazırlık içinde olduklarını da belirten Yerlikaya, çalışmanın Meclis’in takdirine sunulacağını söyledi. Öte yandan “standart kadro” çalışmalarının tamamlandığını aktaran Bakan, bu düzenlemenin personelin iller arasında daha dengeli ve verimli şekilde dağıtılmasını amaçladığını dile getirdi.

Bu kapsamda yapılacak maaş dengelemesi ve diğer düzenlemelerin, güvenlik personelinin çalışma şartları ve motivasyonu üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi