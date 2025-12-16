MHP'li Feti Yıldız'dan 'Adli Kontrol' Vurgusu! 'Tutuklama Son Çare Olmalı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklamanın ceza değil istisnai bir tedbir olduğunu vurgulayarak, yargılamada önceliğin adli kontrol uygulamalarına verilmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Feti Yıldız'dan 'Adli Kontrol' Vurgusu! 'Tutuklama Son Çare Olmalı'
Terörsüz Türkiye sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ve İmralı'ya giden heyette yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan bir çıkış daha geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından 'adli kontrol' uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Adli kontrol tedbiri tutuklama tedbirine bir alternatif niteliği taşıdığı için tutuklama tedbirinin son çare olması niteliği karşısında mümkün olduğunca adli kontrol tedbirine başvurulmalıdır" dedi.

Yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillere göre bir tutuklama nedeninin bulunması halinde; başka bir yargılama önlemi ile amaca ulaşılabilecek ise, herhangi bir ceza sınırı olmaksızın, her suç için şüphelinin tutuklanması yerine 'adli kontrol kararı' verilebilir. Adli kontrol tedbirlerinin amacı, tutuklama koruma tedbirinin amacıyla aynı olup, şüpheli veya sanığın kaçmasını ve delilleri karartmasını önleyerek muhakemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve muhakeme sonunda verilecek kararın infazını mümkün kılmaktır. Adli kontrol kararı hâkimin takdirindedir.

Adli kontrol tedbiri tutuklama tedbirine bir alternatif niteliği taşıdığı için tutuklama tedbirinin son çare olması niteliği karşısında mümkün olduğunca adli kontrol tedbirine başvurulmalıdır. Adli kontrol kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Türk Ceza yargılaması sistemine getirilen, serbest bırakma ile tutuklama arasında etkinliğe sahip olan koruma tedbiri niteliğindeki çağdaş bir kurumdur. Bu kurum ile kişi özgürlüğünden tamamen yoksun bırakılmamakla birlikte, gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tabi olmakta, böylece kişinin kaçma riski azaltılırken özgürlüğünden tümüyle yoksun kalmasının zararları da ortadan kaldırılmış olmaktadır."

