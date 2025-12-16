GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dijital platform Gain Medya A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon başlatıldı.3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 şirket yetkilisi gözaltına alındı. GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ’ye TMSF kayyım olarak atandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
