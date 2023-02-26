AFAD açıkladı: Can kaybı sayısı 44 bin 374’e yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

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AFAD açıkladı: Can kaybı sayısı 44 bin 374’e yükseldi

Türkiye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. İktidarın ihmali nedeniyle on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremden 11 kent etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

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CAN KAYBI SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

Son olarak  AFAD Başkanı Sezer, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının  44 bin 37 ‘e yükseldiği bildirildi.

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