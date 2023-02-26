Kızılay Başkanı çadır skandalı canlı yayında böyle savundu

Deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkarken; AHBAP da söz konusu iddiaları doğruladı.

KIZILAY'IN BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çadır skandalına ilişkin CNN Türk'e katılarak açıklamalarda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kınık, "Yurt dışı için ürettiğimiz yaklaşık 2050 çadır Ahbap Derneği'ne maliyet fiyatıyla teslim edildi. Alınan maliyet bedeliyle hemen ham madde alınarak yine çadır üretiminde kullanıldı. Bu rutin bir işlem" diye konuştu.