Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına Akşener'den sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a "Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına Akşener'den sert tepki

Gazeteci Murat Ağırel, deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır sattığını ortaya çıkarmış; AHBAP da söz konusu iddiaları doğrulamıştı. 

Kızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmışKızılay, depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır satmışGüncel

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ 

Kızılay'ın çadır satması tepkilere neden olurken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Kızılay'a tepki gösterdi. 

Akşener, "'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak" anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun" diye yazdı.

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