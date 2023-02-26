Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasına Akşener'den sert tepki

Gazeteci Murat Ağırel, deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır sattığını ortaya çıkarmış; AHBAP da söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Kızılay'ın çadır satması tepkilere neden olurken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Kızılay'a tepki gösterdi.

Akşener, "'İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak" anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz. Yazıklar olsun" diye yazdı.