'Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü' eylemine abluka: Çok sayıda kişi gözaltında

Kadıköy'de Emek, Barış, Demokrasi Güçleri Deprem Koordinasyonu'nun "Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü" diyerek düzenlediği eyleme polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
'Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü' eylemine abluka: Çok sayıda kişi gözaltında

Emek, Barış, Demokrasi Güçleri Deprem Koordinasyonu’nun İstanbul Kadıköy’de “Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü” diyerek çağrı yaptığı eylem yasaklanmıştı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Yasağa rağmen eylem için toplananlara polis saldırdı. Koordinasyon üyeleri, gözaltına alınırken “Deprem değil bu bir katliam” sloganları attı.

KADIKÖY ABLUKAYA ALINDI

Polisin eylemin yasaklanmasının ardından Kadıköy İskele Meydanı’na çıkan bütün yolları abluka altına aldığı aktarıldı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Kızılay Başkanı çadır skandalı canlı yayında böyle savundu Kızılay Başkanı çadır skandalı canlı yayında böyle savundu
Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi
Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı
İzmirli depremzedelerden emsal artışına verilen yürütmeyi durdurma kararına kefenli protesto İzmirli depremzedelerden emsal artışına verilen yürütmeyi durdurma kararına kefenli protesto
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı: Ocak ayındaki anketler ne söylüyor? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Buldan ve Bahçeli'nin oyları ayrı ayrı hesaplandı
'Asgari ücretli ve emekliye ek zam seçimin tarihine bağlı, daha önce zikredilen oran aşağı çekilebilir' 'Ek zam seçimin tarihine bağlı, daha önce zikredilen oran aşağı çekilebilir'
Düşündükleri her şey gerçekleşiyor: Sezgileri en güçlü 5 burç belli oldu Sezgileri en güçlü 5 burç belli oldu
Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi? Kulis: Kılıçdaroğlu, Akşener'in eleştirileri sonrası ne dedi?
Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepki yağıyor: 'Dağıtmamışlar, beklemişler; siz var ya yakanızı kurtaramayacaksınız' Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepki yağıyor