'Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü' eylemine abluka: Çok sayıda kişi gözaltında

Emek, Barış, Demokrasi Güçleri Deprem Koordinasyonu’nun İstanbul Kadıköy’de “Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü” diyerek çağrı yaptığı eylem yasaklanmıştı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Yasağa rağmen eylem için toplananlara polis saldırdı. Koordinasyon üyeleri, gözaltına alınırken “Deprem değil bu bir katliam” sloganları attı.

KADIKÖY ABLUKAYA ALINDI

Polisin eylemin yasaklanmasının ardından Kadıköy İskele Meydanı’na çıkan bütün yolları abluka altına aldığı aktarıldı.