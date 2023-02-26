'Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü' eylemine abluka: Çok sayıda kişi gözaltında
Kadıköy'de Emek, Barış, Demokrasi Güçleri Deprem Koordinasyonu'nun "Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü" diyerek düzenlediği eyleme polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Emek, Barış, Demokrasi Güçleri Deprem Koordinasyonu’nun İstanbul Kadıköy’de “Deprem değil, rantçı düzeniniz öldürdü” diyerek çağrı yaptığı eylem yasaklanmıştı.
POLİSTEN MÜDAHALE
Yasağa rağmen eylem için toplananlara polis saldırdı. Koordinasyon üyeleri, gözaltına alınırken “Deprem değil bu bir katliam” sloganları attı.
KADIKÖY ABLUKAYA ALINDI
Polisin eylemin yasaklanmasının ardından Kadıköy İskele Meydanı’na çıkan bütün yolları abluka altına aldığı aktarıldı.
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