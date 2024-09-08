Adli Tıp Önünde Dikkat Çeken Anlar: 'Gidin Yalan Konuşun’ Diyen Narin’in Yakını, Yumrukla Susturuldu!

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyuran Bakan Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi ise dikkat çekti. Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

'HERKES BÖYLE Mİ SUSTURULDU?'

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, skandal bir an yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri izleyenler, "Konuşmak isteyen herkes böyle mi susturuldu?" diye sordu.

'GİDİN YALAN KONUŞUN'

Sosyal medyada gündem olan videoda, Adli Tıp Kurumu önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye seslendi.

Kadının yanındaki bir kişi tarafından önce kolundan tutularak susturulmaya çalışıldığı kameralara yansıdı.

TEPKİ GÖSTEREN KADINA YUMRUK!

Bir kez daha "Yalan konuşun" diye bağıran kadına, bir erkek tarafından yumruk atıldığı anbean kaydedildi.

Kadının daha sonra kendisine yumruk atan erkekle birlikte içeri girdiği görüldü. O anlara sosyal medyadan tepki yağdı.