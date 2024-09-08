Kahramanmaraş'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkiinde M.T. idaresindeki kamyon, Buğra Sarı idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Buğra Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, kaldırıldığı Göksun Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Buğra Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü M.T., gözaltına alındı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

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