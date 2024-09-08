Otomobil Şarampole Uçtu! Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil Şarampole Uçtu! Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü mevkiinde Serdar A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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