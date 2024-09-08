Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Adıyaman’da Eğriçayı Köprüsü yakınlarında Ali H. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ali H. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç ise trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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