Kahreden Kaza: İki Sözleşmeli Er Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta üç araç birbirine girdi. Feci trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

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Kahreden Kaza: İki Sözleşmeli Er Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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