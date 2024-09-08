Kahreden Kaza: İki Sözleşmeli Er Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta üç araç birbirine girdi. Feci trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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