İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek 5 Yaralı

Yenişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yunus Ş. (29) yönetimindeki otomobil ile Pelitözü istikametinden Yenişehir kara yolu istikametine seyir halindeki Mustafa E. (78) idaresindeki otomobil Pelitözü kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Süheyla İ. E. (71), Merve Ş. (26) ve Doruk Ş. (1) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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