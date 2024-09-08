Diyarbakır'da Kadınlardan Narin İçin Eylem

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşlar bu akşam Diyarbakır'da Narin için eylem düzenleyecek.

Diyarbakır'da Kadınlardan Narin İçin Eylem

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kuran kursu dönüşü kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı basın açıklamasında Narin'in katledildiğini doğruladı.

Diyarbakır'da vatandaşlar Narin için bir araya geliyor. DBP Diyarbakır İl binası önünde saat 19.00'da başlayacak yürüyüş, Dağkapı Meydanı’nda sona erecek.

Diyarbakır’daki kadın kurumları öncülüğünde yapılacak yürüyüşe milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe örgütleri, belediye eşbaşkanlarının yanı sıra kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de katılacak.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da sosyal medya hesabından yürüyüş için çağrıda bulundu.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

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