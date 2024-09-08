İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu!

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu!

Bartın'ın Ulus ilçesinin Çubukbeli köyünde, İstanbul'da yaşayan Zeki Karga'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı.

İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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