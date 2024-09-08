Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Sakarya'da kural ihlali yapan araçlara ceza yağdı. 32 araca 29 bin 790 lira ceza kesildi.

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Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu çerçevede ekipler, mavi ve kırmızı renkteki şehir içi toplu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, durak harici yolcu alma, kapı açık seyir halinde olma gibi birçok kural ihlali yapan 32 araca 29 bin 790 lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA

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