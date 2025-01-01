Adıyaman’da İş Yeri Yangını

Edilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Sarıyaprak Köyünde M.C’ye ait kıraathanede yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu ihbar etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA