Adıyaman’da İş Yeri Yangını

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iş yerinde yaşanan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Adıyaman’da İş Yeri Yangını

Edilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Sarıyaprak Köyünde M.C’ye ait kıraathanede yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu ihbar etti.

Adıyaman’da İş Yeri Yangını - Resim : 1

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman’da İş Yeri Yangını - Resim : 2

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi AydınlattıManisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi AydınlattıGüncel
Kastamonu'da Korkutan Yangın: 1 Yaralı!Kastamonu'da Korkutan Yangın: 1 Yaralı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Adıyaman
Son Güncelleme:
Domuz Eti Skandalının Başrolüydü: Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam
Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük Kelle Paça Sevenleri Yıkan Haber! Resmen Yasaklandı Getirene Cezası Büyük
Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor
Üniversitede İş Cinayeti Üniversitede İş Cinayeti