Manisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi Aydınlattı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin söndürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasara meydana geldi.

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Manisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi Aydınlattı

Yangın, Seydikemer ilçesi Gerişburnu Mahallesi 4214 Sokak’ta çıktı. Alınan bilgiye göre 3 katlı bir evin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi Aydınlattı - Resim : 1

DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında çatı katındaki eşyalar zarar görürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, ilk değerlendirmelere göre yangının bacadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: İHA

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