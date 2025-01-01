Yaralı Şahinin İmdadına Öğretmenler Yetişti

Zonguldak'ta yaralı şahinin imdadına öğretmenler koştu. Öğretmenler yolda buldukları şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Son Güncelleme:
Yaralı Şahinin İmdadına Öğretmenler Yetişti

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kurtlar Ortaokulu öğretmenleri Selim Gürel ve Müjdat Vural, araçlarıyla seyir halindeyken Okçular köyü mevkisinde yolda gördükleri şahinin uçamadığını fark etti.

Şahinin kanadından yaralı olduğunu tespit eden öğretmenler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahin, tedavi altına alındı.

Öğretmen Müjdat Vural, AA muhabirine, yaralı halde yolda gördükleri şahini yakaladıklarını belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu gördük. Ekiplere haber verdik, sonra da onlara teslim ettik. Çok özel ve güzel bir hayvan. İmkanımız ve uygun bir yerimiz olsa tedavisi ve bakımını kendimiz de yapardık." dedi.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Hatay'da Yağmurda Islanıp, Üşüyen Köpeğe Kafe Çalışanları Sahip ÇıktıHatay'da Yağmurda Islanıp, Üşüyen Köpeğe Kafe Çalışanları Sahip ÇıktıGüncel

Kaputa Giren Yavru Kediyi İtfaiye KurtardıKaputa Giren Yavru Kediyi İtfaiye KurtardıGüncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar
Dondurucularda Neden Işık Yok? Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız Dondurucularda Neden Işık Yok? Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız
Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler
Manisa’da Kaçak Kazıya Suçüstü! 4 Kişi Yakalandı Manisa’da Kaçak Kazıya Suçüstü!