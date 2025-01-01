Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, belediyeye ait bir bankı ateşe verdikleri tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökkent Mahallesi’ndeki bir parkta ateş yakıldığına dair ihbar aldı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, parkta inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K. (19) isimli şahısların belediyeye ait bir bankı ateşe verdikleri belirlendi. Şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler - Resim : 1

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 3 şüpheli hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

Kaynak: AA

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