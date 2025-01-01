Kayseri’de Korkutan Olay! Belediye Bankını Ateşe Verdiler
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, belediyeye ait bir bankı ateşe verdikleri tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan adli işlem başlatıldı.
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökkent Mahallesi’ndeki bir parkta ateş yakıldığına dair ihbar aldı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, parkta inceleme yaptı.
Yapılan incelemede, D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K. (19) isimli şahısların belediyeye ait bir bankı ateşe verdikleri belirlendi. Şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yakalanan 3 şüpheli hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Kaynak: AA