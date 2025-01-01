Kastamonu'da Korkutan Yangın: 1 Yaralı!

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alev aldı. Çıkan yangında bir kişi yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da Korkutan Yangın: 1 Yaralı!

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Büyük YangınKırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Büyük YangınGüncel

Park Halindeki Otomobil Alev AldıPark Halindeki Otomobil Alev AldıGüncel

Kaynak: AA

Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor
Hakkari'de Kar Kalınlığı 2 Metre: Üs Bölgelerinin Yolları Kapandı Hakkari'de Kar Kalınlığı 2 Metre: Üs Bölgelerinin Yolları Kapandı
Minibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli Tutuklandı Minibüsten 10 Düzensiz Göçmen Çıktı: 1 Şüpheli Tutuklandı
Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor Banyodaki Nem ve Küfü Anında Yok Ediyor! Sadece Bir Avuç Yetiyor