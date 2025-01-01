Kastamonu'da Korkutan Yangın: 1 Yaralı!
Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alev aldı. Çıkan yangında bir kişi yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA