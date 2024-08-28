Adıyaman'da Feci Kaza: Baba ile Oğlunu Ölüm Ayırdı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı kamyonet, Mehmet Yıldırım idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada Mehmet Yakaryılmaz ile yanındaki oğlu Batuhan Yakaryılmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Yakaryılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; Batuhan Yakaryılmaz'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Hastaneye gelen Yakaryılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA