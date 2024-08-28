Bursa'da Erkek Dehşeti: Boğazını Sıkıp Defalarca Yumrukladı!

Bursa'da bir erkek, tartıştığı kız arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sevgilisinin boğazını sıkıp defalarca yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki çocuk parkında oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.

Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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