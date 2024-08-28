Barışmak İçin Buluşup Yine Kavga Ettiler: Yaralılar Var

Tekirdağ Çorlu’da Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak üzeri Santral mevkiinde, aralarında daha önceden husumet olan akraba iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Ancak barışmaya yönelik girişimler kaosa dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf sokakta kavgaya tutuştu.

Çıkan bıçaklı kavga sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA