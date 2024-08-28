Barışmak İçin Buluşup Yine Kavga Ettiler: Yaralılar Var

Tekirdağ'da husumetli iki grup, barışmak için bir araya geldi. İki grup arasında tekrar tartışma çıkarken, bıçaklar çekildi. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Barışmak İçin Buluşup Yine Kavga Ettiler: Yaralılar Var

Tekirdağ Çorlu’da Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak üzeri Santral mevkiinde, aralarında daha önceden husumet olan akraba iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Ancak barışmaya yönelik girişimler kaosa dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf sokakta kavgaya tutuştu.

Çıkan bıçaklı kavga sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor
Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Öğrenciler Dikkat! Bu Oyuna Gelmeyin... Tanınmış Vakıfların İsmiyle 'SMS'le Burs' Tuzağı Tanınmış Vakıfların İsmiyle 'SMS'le Burs' Tuzağı