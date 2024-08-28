Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor. Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer yitirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 ay sonrası için vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 73,1'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 53,8'e indi.

Dolar/TL şu an (saat 08.57) 34,0443 seviyesinden ilerliyor. Euro/TL de şu an (saat 08.57) 38,1406 seviyesinden ilerliyor.