Öğrenciler Dikkat! Bu Oyuna Gelmeyin... Tanınmış Vakıfların İsmiyle 'SMS'le Burs' Tuzağı

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim yılına başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler bir yandan okul kayıtlarıyla uğraşırken bir yandan da vakıfların burs olanaklarını kaçırmamak için ellerinden geleni yapıyor. Fakat dolandırıcılar, vakıfların öğrencilere verdiği burslara da el attı.

Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına bir elektronik ödeme kuruluşunda hesap açıyor. Bu hesaplardan da yasadışı kumar paraları transfer ediliyor. Sabah'ın haberine göre, bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine inanırken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü.

İŞTE TAKLİT EDİLEN VAKIFLAR

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi. Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde:

"Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi.