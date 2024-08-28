Depremzede Konteynerinde Yangın
Hatay'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmadı.
Hatay’da depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde yangın çıktı.
Yangın, Antakya İlçesi mobilyacılar sanayi sitesi içerisinde bulunan bireysel konteynerde meydana geldi. Konteynerden alevlerin yükselmesi sonrası vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında konteynerde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: