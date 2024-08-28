AKP-İBB Arasındaki Tablo Krizinde Son Perde! Danıştay Kararını Verdi: Tablo Gerçek, Kamu Zararı Yok

Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıkan Fatih Sultan Mehmet tablosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iktidar arasında tartışmalara neden olmuştu. İBB'nin 2020 yılında bu tabloyu satın alması sonrası Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönem İçişleri Bakanlığı bir vatandaşın 'Tablo sahte' ihbarıyla ön inceleme başlatmıştı.

Yerel mahkemenin görevlendirdiği müfettiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlamamıştı. Fakat yine de 2022’de konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ikinci bir inceleme başlatmıştı.

DANIŞTAY KARARINI VERDİ

10 Haber'den Furkan Karabay'ın haberine göre, incelemenin ardından İBB yetkileri tarafından Danıştay’a itiraz yapıldı. İtirazı değerlendiren Danıştay Birinci Daire yapılan incelemede müzayedeye çevrimiçi katılan dönemin İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka’nın açık artırmada İstanbul’a kazandırdığı tablonun orijinal olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

Kararda tablonun alımında müzayede ve ödeme işlemlerinde herhangi bir kamu zararının oluşmadığı da belirtildi. Danıştay Birinci Daire’nin 27 Mart’ta verdiği kararda dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla Mehmet Alkanalka ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB yetkilileri hakkındaki soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmın kaldırılmasına oybirliğiyle hükmedildi.