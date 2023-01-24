İBB, Ferrara imzalı Fatih madalyonunu da satın aldı; İstanbul'a geri getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtalyan ressam Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet portresinin ardından bu kez de Ferrera tarafından yapılan madalyonu İstanbul'a geri getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, haberi Twitter'dan duyurarak "10 defa soruşturmadan geçtiğimiz Fatih S. Mehmet tablosunu soruşturmaya devam ede dursunlar, Bellini, Ferrara, Giovanni’in yaptığı 3 madalyonu ve portresi Victoria and Albert Museum’da baş köşede sergileniyor. Biz Ferrara madalyonunu da İstanbulumuza getirmek üzere Londra’dayız" dedi.

Polat şöyle devam etti:

"Kültür ve tarih hamasetle değil emekle korunur, uluslar arası ilişkilerle ayağa kalkar. Fatih’in yaşarken poz vererek yaptırdığı Costanza de Ferrara’ın 1481’de yaptığı Fatih Sultan Mehmet madalyonu yüzyıllar sonra yeniden bizim, hepimizin, İstanbulun. Hayırlı olsun…"

Kültür ve tarih hamasetle değil emekle korunur, uluslar arası ilişkilerle ayağa kalkar.



Fatih’in yaşarken poz vererek yaptırdığı Costanza de Ferrara’ın 1481’de yaptığı Fatih Sultan Mehmet madalyonu yüzyıllar sonra yeniden bizim, hepimizin, İstanbulun.



Hayırlı olsun… pic.twitter.com/GygPG85bAq — Mahir Polat (@mhrpolat) January 24, 2023

NE OLMUŞTU?

İBB'nin İstanbul'a kazandırdığı İtalyan ressam Gentile Bellini'ye ait orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili iki yıl sonra ikinci kez inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği “bilgi-belge” talebi ile 27 Aralık 2022 tarihinde İBB Başkanlığı'na yazı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 25 Ekim 2022 tarihli onayı ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26 Ekim 2022 tarihli görev emri uyarınca yürütülen ön incelemeye esas olmak üzere bir dizi bilgi ve belge istendi. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesi'nin “b” bendine göre yapılan 9 milyon 349 bin 767 TL bedelli “Fatih Sultan Mehmet'in tarihi tablosunun satın alımı” işi dosyasının, satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olarak hazırlanarak en geç 4 Ocak 2023 tarihine kadar müfettişliğin İBB'nin Bakırköy'deki ek binasında bulunan çalışma odasına gönderilmesi istendi.

İncelemeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AKP'den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım ve mülkiye müfettişi Hayati Taşdan yürütüyor.