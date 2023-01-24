İspanyol yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti

“Pánico en el Transiberiano” gibi klasik korku yapımlarıyla tanınan yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti.

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İspanyol yönetmen Eugenio Martin hayatını kaybetti

İspanyol korku sinemasının önemli isimleri arasında gösterilen yönetmen Eugenio Martin, 97 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 1970’li yıllarda çektiği yapımlarla tanınan Martin, aynı zamanda “İspanya’nın Tarantino’su” olarak anılıyordu.

Kayıp Rıhtım'ın aktardığına göre, Martin’in ölüm haberini eşi Lone Fleming doğruladı. Martin, korku türü başta olmak üzere spagetti western’den bilim kurguya, korku/gerilimden müzikale ve komediye kadar birçok alanda yapıma imza atmıştı. Quentin Tarantino’nun da ilham kaynakları arasında sayılan Eugenio Martin; Herbert Martin, Martin Herbert ve Gene Martin isimlerini de kullandı. 

Eugenio Martin’in en popüler yapımları arasında "Pánico en el Transiberiano" (1972), "Una vela para el diablo" (1973) ve Tarantino’nun "Once upon a time in Hollywood…" ile saygı duruşunda bulunduğu "El precio de un hombre" (1966) filmi yer alıyor.

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