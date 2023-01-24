Netflix, flört uygulaması Bumble'la ortaklık kurdu

Netflix ve flört uygulaması Bumble'ın iş birliğine gittiği açıklandı. Ortaklık kapsamında kullanıcıların benzer film ve dizi zevklerine sahip insanlarla tanışabilmesi amaçlanıyor.

Netflix, flört uygulaması Bumble'la ortaklık kurdu

Dijital yayın platformu Netflix ve popüler flört uygulaması Bumble ile iş birliğine gitti. Bumble, kullanıcıların izlediği içerikler üzerinden bağ kurabilmesini sağlamasını amaçlayan ortaklık kapsamında, uygulamasına Netflix temalı bir oyun ekleyeceğini duyurdu. 

WebTekno'nun Techcrunch'tan aktardığı habere göre, 30 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ‘Netflix Nights In’ oyunu, 13 Mart’ta sona erecek. Kullanıcılar Bumble'da yer alan oyunda popüler dizilerle alakalı soruları yanıtlayacak. Sorular, her pazartesi ‘Stranger Things’, ‘Squid Game’, ‘Emily in Paris’ gibi yapımlar da dahil birçok popüler Netflix içeriği etrafında dönecek. Her sorunun doğru cevabı hem kullanıcı hem de eşleştiği kişi yanıtlayana kadar gösterilmeyecek.

Oyunun, uygulamada eşleştikleri kişilerle birlikte oynanabileceği de belirtildi. Uygulamanın tek seferlik olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

'İNSANLARIN NETFLIX ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMASINI SEVİYORUZ'

Bumble’ın yaptığı bir ankette kullanıcıların yüzde 78’i, benzer dizi ve film zevkleri varsa eşleştikleri kişilerle konuşmanın daha kolay olduğunu söyledi. Yüzde 72’si ise bu kişilerle buluştuklarında dizi ve filmler hakkında konuştuklarını belirtti. Netflix’ten bir yönetici olan Magno Herran, “Birini tanımaya başladığımızda, ortak ilgi alanları bulmaya çalışmamız doğamızda var. Size bağ kuracak ve yüzeysel sohbetlerin ötesine geçecek bir şey veriyor. İnsanların Netflix dizileri ve filmleri üzerinden bağlantı kurmasını seviyoruz” ifadelerini kullandı. 

Oyun, yalnızca ABD, Kanada ve İngiltere'deki Bumble kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Bumble, daha önce de Apple TV+ ile ortaklık kurmuştu. Uygulama, 'Ted Lasso' dizisindeki kurgusal flört uygulamasına benzer bir şekilde kullanıcıların birbirini görmeden eşleşmesini sağlamayı amaçlamıştı. 

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