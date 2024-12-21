Adıyaman'da DEVA Partili Başkan İstifa Etti

DEVA Partisi'nin Adıyaman'daki Suvarlı beldesi belediye başkanı Haydar Sert, "Sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Adıyaman'da DEVA Partili Başkan İstifa Etti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden DEVA Partisi Belediye Başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa etti. Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, "Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da DEVA Partili Başkan İstifa Etti - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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