İstanbul'da Uçaklara 'Hava' Engeli... İniş Yapamıyorlar

İstanbul’da etkili olan 'CB' yani Cümülonimbus olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar İstanbul semalarında tur atıyor.

İstanbul'da Uçaklara 'Hava' Engeli... İniş Yapamıyorlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan CB olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da Uçaklara 'Hava' Engeli... İniş Yapamıyorlar - Resim : 1

İNİŞ YAPAMADILAR

CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor.

Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

İstanbul'da Uçaklara 'Hava' Engeli... İniş Yapamıyorlar - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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