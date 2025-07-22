Adıyaman’da 25 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 kilogram ele geçirildi.

Adıyaman’da 25 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 25 kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve 2 gram bonzai ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ’da Uyuşturucuya 3 Ayrı Noktada OperasyonTekirdağ’da Uyuşturucuya 3 Ayrı Noktada OperasyonYurttan Haberler

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi TutuklandıKırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Operasyon
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Keşiş Mağarası Yerli Turistlerin İlgi Odağı Oldu Keşiş Mağarası Yerli Turistlerin İlgi Odağı Oldu
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Fuarı'nda Konuşuyor: 'Netanyahu Hitler'i de Aştı' Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Sert Tepki
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret