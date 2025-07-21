Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda B.Y. isimli kişiden 0,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalarda B.Y.'ye uyuşturucu sattığı tespit edilen H.A.E. ve F.D. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 37,08 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 685 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.E. ve F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA