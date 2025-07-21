12 Saatte Pişen Doğal Antibiyotik! Yaz-Kış İçiliyor

Gaziantep mutfağının meşhur lezzeti Beyran, 12 saat piştikten sonra sofralara geliyor. Beyran ustası Ömer Yozbatıran, Beyran şifa kaynağıdır. Yaz-kış her mevsimde yenilen bir yemektir. Beyran yiyen terler. Çünkü terletme özelliği var. Yemeğin içinde yer alan karabiber, sarımsak, pul biber antibiyotiktir. Gaziantepliler antibiyotik olduğu için sever” dedi.

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"Dünyanın yemek başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan, 12 saat boyunca büyük kazanlarda pişirilerek hazırlanan Beyran’ın pişme süresini ustaları anlattı.

Haşlanmış et, pirinç, et suyu, sarımsak ve pul biber başta olmak üzere çeşitli baharatlar ile hazırlanan yemek, her mevsim ve saatte vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

Doğal antibiyotik özelliği taşıyan yemeğin hazırlanması ise 12 saat sürüyor.

12 Saatte Pişen Doğal Antibiyotik! Yaz-Kış İçiliyor - Resim : 1

'ANTİBİYOTİKTİR'

Beyran ustası Ömer Yozbatıran yapılış sürecini şöyle anlattı: Beyran Gaziantep'e özgü et ve pirinç ile yapılan bir yemektir. 12 saat pişer. Normalde 6 saatte et hazır olur. 6 saat piştikten sonra eti çıkarırız, kemiğin iliğinin erimesini bekleriz. Kemiğin iliği erir ve suya karışır. Toplam hepsinin hazır olması 13 saati bulur. 12 saat sonra etin suyunu çıkarırız. Tezgâhta iç yağı, biber ve sarımsak ile pişirir, hazır hale getiririz. Altına pirinç, üstüne haşlanmış et, etin üstüne de 12 saate hazırlanan et suyunu koyarız. Bolca kaynaması lazım. Beyran gastronomi şehri Gaziantep'e yakışan bir yemektir. Beyran şifa kaynağıdır. Yaz-kış her mevsimde yenilen bir yemektir. Beyran yiyen terler. Çünkü terletme özelliği var. Yemeğin içinde yer alan karabiber, sarımsak, pul biber antibiyotiktir. Gaziantepliler antibiyotik olduğu için sever.

12 Saatte Pişen Doğal Antibiyotik! Yaz-Kış İçiliyor - Resim : 2

'DİŞİMİZ AĞRISA BEYRAN İÇERİZ'

Tuncay Andı da, "Biz Gaziantepliler olarak beyranı çok severiz. Hem yöremize uygun hem de yaz, kış, soğuk ve sıcak demeden beyran yeriz. Severek tüketiriz. Sabah, akşam içeriz. Dişimiz ağrısa bile içeriz. Çünkü faydalı bir yemektir. Onun için seviyoruz" dedi.

12 Saatte Pişen Doğal Antibiyotik! Yaz-Kış İçiliyor - Resim : 3

Kaynak: İHA

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